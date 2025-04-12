Adana'da işçi konteynerinde yangın
Adana'nın Kozan ilçesinde, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.
Adana'nın Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü şantiyede yatakhane olarak kullanılan bazı konteynerler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerde hasar oluştu.
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