Adana'da işçilerin çadırları yandı

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin yaşadığı bir çadırda çıkan ve 3 çadıra daha sıçrayan yangın söndürüldü.



Karagöçer Mahallesi'nde, tarım işçilerinin yaşadığı bir çadırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ekipler, üç çadıra daha sıçrayan yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle dört çadır kullanılamaz hale geldi.