Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu

Adana'da 34 yaşındaki jeofizik mühendisi Bülent A. ofisinde ölü bulundu. AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ekiplerince ofiste inceleme yapıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 11:25

Adana'da jeofizik mühendisi ofisinde ölü bulundu

'nın Seyhan ilçesinde jeofizik mühendisi ölü bulundu.

Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki binada ofisi bulunan jeofizik mühendisi Bülent A.'dan (34) haber alamayan yakınları iş yerine gitti.

İş yerinde hareketsiz yatarken bulunan Bülent A., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

AFAD ekipleri özel kıyafetle ofiste inceleme yaptı AFAD ekipleri özel kıyafetle ofiste inceleme yaptı

Doktorların yaptığı kontrolde Bülent A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mühendisin ofisinde polisin aldığı önlemlerin ardından AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince inceleme yapıldı.

Jeofizik mühendisinin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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