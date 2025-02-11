Adana'da kaçak 7 bin 335 paket sigara ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir otomobil ve iş yerinde arama yaptı.



Aramalarda kaçak 7 bin 335 paket sigara ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 520 bin lira ele geçirildi.



Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.