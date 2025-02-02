Adana'da kaçak etil alkol operasyonu

Adana'da kaçak 300 litre etil alkol ve 1000 aroma kiti ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçak etil alkol operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki ikamete operasyon düzenledi.

Adreste kaçak 300 litre etil alkol ve 1000 aroma kiti ele geçirildi.

Evdeki 1 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öne Çıkan Video

Ankara'da otomobil öğrencilerin arasına daldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...