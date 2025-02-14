Adana'da kaçak içki operasyonu: 5 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçak ve sahte içki imalatı ile ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.



Ekipler, bu kapsamda yaptıkları araştırmayla belirlediği çok sayıda ev, iş yeri ve araca yönelik operasyon düzenledi.



Adres ve araçlarda yapılan aramalarda kaçak 30 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ve 1165 aroma kiti ile pompalı tüfek ele geçirildi.



Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

