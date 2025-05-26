Adana'da kaçak kliniğe baskın
Adana'da kaçak klinik operasyonu yapıldı. Kaçak kliniğe yapılan baskında çok sayıda cihaz ve ilaç ele geçirildi.
Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tıbbi müdahaleler yapıldığı iddia edilen iş yerine operasyon düzenledi.
İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Adreste 406 tıbbi cihaz, 238 ilaç ve 65 kozmetik ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında, kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma suçundan adli işlem başlatıldı.
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