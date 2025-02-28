Adana'da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 55 bin 580 makaron, 80 kilogram kıyılmış tütün ve 19 sigara sarma makinesi ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı
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Adana'da kaçakçılara karşı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık yaptığı tespit edilen 19 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, 4 bin 280'i doldurulmuş toplam 55 bin 580 makaron, 80 kilogram kıyılmış tütün, 500 gram nargile tütünü, 430 paket sigara, 30 elektronik sigara, 19 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

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