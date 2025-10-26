Adana'da kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yaptığı öne sürülen şahısları yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.

18 GÖZALTI

Yapılan takip sonucunda polis 24 Ekim günü şafak vakti Ceyhan ilçesinde eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin karadan, polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında, ruhsatsız iki tabanca ve üç av tüfeği, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 104 sikke ve bir obje, kaçak 900 paket sigara ile 265 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.