Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki ikametgah ve iki iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Ekipler, adreslerdeki aramalarda 150 bini tütün doldurulmuş 1 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 635 kilogram tütün, 1000 paket sigara ve iki makaron doldurma makinesi ele geçirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.