Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve makaron ticaretinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Merkez Çukurova ve Yüreğir ilçesinde 2 adrese baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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