Adana'da kadın cinayeti: 17 yaşındaki oğlu öldürdü

Adana'da 17 yaşındaki Berat Akgül, dayısı Kadir D'ye ve annesi Mine Akgül'e tabancayla ateş etti. Akgül, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da kadın cinayeti: 17 yaşındaki oğlu öldürdü

'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ulubatlı Mahallesi 3016. Sokak'taki evlerinde Berat A. annesi Mine Akgül (40) ile dayısı Kadir D. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Berat A. annesine ve dayısına tabancayla ateş etti.

Adana'da kadın cinayeti: 17 yaşındaki oğlu öldürdü - 1

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mine Akgül hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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