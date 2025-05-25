Adana'da kadın cinayeti: Emekli polis, eski eşini öldürdü
Emekli polis memuru boşandığı eşini çalıştığı iş yerinde silahla öldürüp intihara teşebbüs etti.
Adana’da iddiaya göre, emekli polis memuru 54 yaşındaki Recep Ç., üç yıl önce boşandığı eşi 48 yaşındaki Esengül Kaya’nın çalıştığı büfeye geldi.
İkili arasında çıkan tartışma sonucu Recep Ç., eski eşine tabancayla ateş edip ardından olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Esengül Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Recep Ç.'nin peşine düştü.
İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Recep Ç.’nin kullandığı hafif ticari araç Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi.
Bu sırada emekli polis Recep Ç., yanındaki silahla intihara teşebbüs etti.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Recep Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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