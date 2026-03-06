Adana'da kadın cinayeti. Kendini ihbar etti

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ mahallesinde yaşandı.

İddialara göre, Naim A. ve N.A.'nın arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Karısını önce darp eden Naim A., sonrasında boğarak öldürdü. Olayın ardından Naim A., acil merkezi arayarak “Karımı öldürdüm” diyerek kendisini ihbar etti.

Naim A., Cinayet Büro Amirliği'nin olay yerine sevk edilmesiyle gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Öldürülen Nesrin A.'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna gönderildi.