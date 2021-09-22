Adana'da kadın cinayeti: Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Adana'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Burhan D, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına giderek eşi Tuğba D'yi evlerinde bıçakladığını anlattı.



Burhan D'nin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olayın yaşandığı eve sevk edildi.



Polis ekipleri, kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye girdi.



Evi kontrol eden ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cesediyle karşılaştı.

ANNESİ İSYAN ETTİ: 14 YILDIR SORUN YAŞIYORLARDI

Maktulün annesi Rukiye Ç, olay yerindeki gazetecilere, damadının kıskançlık ve kumar alışkanlığı nedeniyle kızının 14 yıldır sorun yaşadığını ileri sürdü.



Polis ekipleri, zanlı kocayı 3 çocuğuyla gittiği yakınlarının evinde gözaltına aldı.



Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.