Adana'da kadın cinayeti: Üç çocuk annesi katledildi
04.02.2026 13:42
Cinayete kurban giden Kadriye A.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Olay bu kez Adana'da yaşandı. Ş.A. isimli adam, eşini bıçaklayarak öldürdü.
Adana'da kadın cinayeti işlendi.
Olay Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, Ş.A. isimli adam, üç çocuğunu okula gönderdikten sonra sonra eşi Kadriye A. ile tartıştı.
Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Kadriye A.'ya şiddet uygulayan adam, daha sonra eşini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadriye A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Katil zanlısı polis tarafından gözaltına alınırken, cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.