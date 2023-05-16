Adana'da kadın cinayeti: Ölen kadının son sözü, "çocuklarıma iyi bakın" oldu

'ÇOCUKLARIM SANA EMANET'



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olduğu anlaşılan Burcu Cöddü, ambulansa bindirilirken, yakınına, "Çocuklarım sana emanet" diye seslendi. Emanet ettiği yakını ise ağlayarak, "Bakarım ben çocuklarına" diye cevap verdi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Burcu Cöddü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Öte yandan olay sonrası kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından dövülen ve elindeki tabancası alınan cinayet şüphelisi Uğur Cöddü, bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Cöddü, Cinayet Büro Amirliği'nce gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.