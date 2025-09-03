Adana'da kadına şiddet: Dükkanın önünde darbettiler

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir pasajda kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, bir kadınla dükkanın önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, kadına saldırarak darbetti. Saçından tutularak darbedilen kadını gören çevredekiler, şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Darp anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.