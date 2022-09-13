Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı

Adana’da eli sopalı kadınlar Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan kadınların görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Haberler - İHA 13.09.2022 - 12:22

Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı

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'da eli sopalı yaklaşık 10 kadın Şehir Hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi.

Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile daldı.

Bir süre sonra gelen yardımcı güvenlikçiler tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı.

Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti.

Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

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