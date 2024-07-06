Adana'da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da 2 kişi arasında çıkan kalaşnikoflu kavgada Kamuran P. hayatını kaybetti, A.Ş. ise yaralandı.

Adana'da kalaşnikoflu kavga: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1115 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Kamuran P. ve A.Ş. arasında silahlı kavga çıktı. A.Ş., yanında getirdiği kalaşnikof ile Kamuran P.'nin göğüs, sol kol ve sol bacağına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Sağlık ekipleri Kamuran P.'yi Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırırken polis ekipleri ise kaçan A.Ş.’yi Yeşilbağlar Mahallesi’nde kol ve bacağından yaralanmış halde buldu. A.Ş. de ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kamuran P. ise doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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