Adana'da kamyonet alev alev yandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.

, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede hareket halindeki kamyonet birden motor kısmından alev aldı.

Sürücü hemen kamyoneti durdurup aşağı inerek yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak kamyonetin motor ve sürücü kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

