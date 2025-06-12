Adana'da kanlı pusu: Aracına binerken öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir fırında çalıştığı öğrenilen Barış Yılmaz (33), Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda otomobiline binmek üzereyken maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yılmaz saldırıda ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılan Barış Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.