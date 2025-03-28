Adana'da kar maskeli saldırgan dehşeti: Beş kişi, bir kişiyi öldüresiye dövdü
Adana'da kar maskeli beş kişi, bir kişiyi sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Gündüz vakti sokak ortasında yaşanan olayda, otomobille kaçan beş kişi polis tarafından yakalandı.
Gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana otomobil ile bölgeye gelen kar maskeli beş kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla dövdü.
Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sopanın kırıldığı görüldü.
Beş kişi daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.
BEŞ KİŞİ YAKALANDI
Kaçan şüpheliler Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan beş şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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