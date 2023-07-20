Adana'da kardeşler arasında miras kavgası: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde Hasan A., miras nedeniyle kavga ettiği ağabeyleri Serdal ve Recep A. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Adana'da kardeşler arasında miras kavgası: 1 yaralı

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan A., iddiaya göre ağabeyleri Serdal ve Recep A. ile miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

sırasında Hasan A., ağabeyleri tarafından av tüfeği ile vurularak yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan A., buradaki ilk müdahale sonrasında Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan Hasan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Serdal ve Recep A. kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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