Adana'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 8 yaralı
Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde Zeynel Güleç idaresindeki otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan minibüs çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti.
5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 8 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde inceleme sürüyor.
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