Adana'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 8 yaralı

Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde Zeynel Güleç idaresindeki otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan minibüs çarpıştı.



Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti.



5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 8 kişi de yaralandı.