Adana'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 8 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Adana'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 8 yaralı

-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde Zeynel Güleç idaresindeki otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan minibüs çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti.

5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 8 kişi de yaralandı.

Adana'da katliam gibi kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 8 yaralı - 1 Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde inceleme sürüyor.

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