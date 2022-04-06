Adana'da kavga ihbarına gidilen evde kadın cesedi bulundu

Adana'da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, kadın cesedi ve bir yaralı buldu.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Apartmanın 3. katındaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri yönlendirildi.

KADIN CESEDİ VE BİR YARALI BULUNDU



Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ümit S'yi yaralı, Şükriye Gür'ü ise ölmüş buldu.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümit S. görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Gür'ün bir yakını yaralıya tepki gösterdi.



Boğazından yaralı olduğu belirlenen Ümit S, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ümit S. ile Şükriye Gür'ün ocak ayında boşandıkları öğrenildi.



"KIZIMA ŞİDDET UYGULUYORDU"



Şükriye Gür'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Anne Hürü Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski damadının madde kullandığını öne sürdü.



Çiftin ilk celsede boşandıklarını belirten Gür, "Kızıma çok şiddet uyguluyordu. Bana ilk başlarda bir şey anlatmadı kimse. Çok kıskançtı. Yoldan geçenden kıskanırdı." dedi.

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