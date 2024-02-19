Adana'da kavgada bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Adana'da iki grup arasındaki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kavgada bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada, 17 yaşındaki H.C. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen H.C'yi ambulansla  Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyeme aldı.

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