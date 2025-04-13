Adana'da kaybolan Cumali'yi arama çalışmaları sürüyor

Adana'da 7 yaşındaki Cumali Timi'den dünden bu yana haber alınamıyor.

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki çocukları Cumali Timi, dün sabah 09.00'da sulama kanalının kenarında oynarken kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hem sulama kanalında hem de arazilerde küçük çocuğu arama çalışması başlattı.

Dün gece yarısına kadar süren arama çalışmaları bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Havadan drone desteğiyle süren çalışmalar hem su altı hem de mahalledeki arazilerde devam ediyor.