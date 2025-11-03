Adana'da kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Adana'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Seyhan'daki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücünü hastaneye kaldırdı.

