Adana'da kendisini komiser olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan sanığa 6 yıl hapis cezası

Adana'da bir şahıs kendisini komiser olarak tanıttığı kişiyi dolandırdı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan tutuksuz sanık İ.M.İ. ile taraf avukatları katıldı.



Sanık İ.M.İ müşteki H.D'yi komiser sıfatıyla arayıp bankada sahte para ile işlem yaptığı ve yaşadığı mahallenin güvenlik güçlerince abluka altına alınacağı bilgisini verdi.

Sanık, H.D'nin ne kadar parası ve altını varsa hazırlayıp kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi.



Sanığın, müşteki H.D. ile telefon görüşmesini yaklaşık 1 saat aralıksız sürdü

İ.M.İ.'nin traktörü ile merkez Çukurova ilçesinde kent istikametine gelen H.D.'yi yolda durdurup poşette bulunan 163 bin 500 lira ile 200 gram altını alarak olay yerinden uzaklaştığını ifade eden savcı, sanığın "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

İDDİALARI REDDETTİ



Sanık İ.M.İ. savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Müşteki H.D'yi tanımıyorum. İddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kimseden para almadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti sanığı, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl hapis ve 400 bin lira adli para cezasına çarptırdı.