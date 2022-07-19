Adana'da kene can aldı

Adana’da kenenin ısırdığı polis memuru Mesut Sayar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.07.2022 - 01:45

Adana'da kene can aldı

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’da kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi gören polis memuru yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı.

Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sayar’ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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