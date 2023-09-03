Adana’da kesilmiş 12 eşek ele geçirildi

Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Bahçelievler Mahallesinde eşek kesildiği ve etinin satılacağı ihbarı geldi.



İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekibi adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi. Olayla ilgili eşekleri kestiği öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Kesilen eşekler iş makinalarıyla tanışıp gömülerek yok edildi. Kesilmeden kurtarılan at ve eşekler ise barınağa teslim edildi. Kesim yerinde çok miktarda kemik olduğu da görüldü.