Adana'da klima ustası üçüncü kattan düştü
Adana'da klima montajı yaparken dengesini kaybeden Halil Balcı, üç katlı binanın çatısından düşüp, yaralandı.
Adana'da klima ustası Halil Balcı, 24 Nisan'da, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bulunhan üç katlı binanın son katındaki daireye klima montajına gitti.
İddiaya göre, daire içindeki montajı bitiren Balcı, dış üniteyi monte etmek isterken dengesini kaybedip düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Mahallelinin ihbarıyla adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı’nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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