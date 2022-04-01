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Adana'da kocasından şiddet gören ablasına yardım eden polis memuru vuruldu

Adana'da şiddet gördüğü için çocukları ile evi terk eden ablası Ümmü U.'ya yardım eden polis memuru Ramazan Y., eniştesi Ramazan U. tarafından tabancayla vuruldu. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Haberler - DHA 01.04.2022 - 10:55

Adana'da kocasından şiddet gören ablasına yardım eden polis memuru vuruldu

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'nın Seyhan ilçesinde iki çocuk annesi Ümmü U., şiddet gördüğü kocası Ramazan U.'dan boşanma kararı aldı. Ümmü U., Osmaniye'de görevli polis memuru kardeşi Ramazan Y.’den yardım istedi.

Adana'ya gelen Ramazan Y., ablası ve yeğenlerini yanına alarak evden çıktı. Eşinin peşinden giden Ramazan U., çocuklarını geri almasını engellemeye çalışan kayınbiraderi Ramazan Y.’yi tabancayla bacağından vurup, kaçtı. 

Yaralanan polis memuru Ramazan Y., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

EŞİYLE ARASINI BOZDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ramazan U.’nun yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ramazan U.'yu saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen Ramazan U. ifadesinde, kayınbiraderi Ramazan Y.'nin eşiyle arasını bozduğunu ve boşanmasına neden olduğunu öne sürerek, olay günü de bu nedenle tabancayla ateş ettiğini söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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