Adana'da komşu dehşeti

Ceyhan ilçesi Afet Evleri’nde termik santralde işçi olan Tuncay Berkil, çocuklarıyla fırından simit alıp oturdukları apartmana girerken aralarında sorun olan Kemal G. ile karşılaştı.



Burada taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.



Kavgada Kemal G., Berkil’i vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tuncay Berkil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Kemal G., gözaltına alındı.



Tuncay Berkil’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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