Adana'da kontrol altına alınan yangın yeniden başladı

Adana'da kontrol altına alınan bir pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın yeniden başladı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken Adana-Karataş kara yolu ulaşıma kapatıldı.

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir fabrikada gece saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın soğutma çalışması yapılırken yeniden alevlendi. 

Havutlu Mahallesi'nde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi. 

Fabrikada hasara neden olan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.

YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinden itibaren soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada yangın yeniden başladı.

Pamukların istiflendiği alanda başlayan yangına, bölgedeki çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle Adana-Karataş kara yolu ulaşıma kapandı.

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