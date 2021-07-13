Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

Adana'da bir kadın, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumrukla saldırdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler hayvanseverlerin tepkisini çekti. Köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı - DHA 13.07.2021 - 10:03

Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

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Adana Valiliği, köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ihbar hattına köpeğe şiddet uygulanmasıyla görüntü ulaşmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayın, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde gerçekleştiği ve 30 yaşındaki Ö.Ö'nün pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğine şiddet uyguladığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edilmiş, köpek sahibi Ö.Ö'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulanmıştır" denildi.

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