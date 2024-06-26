Adana'da korku dolu anlar: Doğalgaz kutusu alev aldı

Kısa sürede büyüyen alevler, merdiven dairesi ve giriş kapısını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adana 'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanın girişindeki doğalgaz kutusu, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İtfaiye ekipleri, apartmandakileri tahliye edip, suyla müdahale ederek yangını söndürdü.



Göçer ise sağlık ekibi tarafından ambulansta tedavi edildi. Haber verilen doğalgaz dağıtım şirketi ekibi, gaz kaçağı olup olmadığını belirlemek için çalışma yaptı.