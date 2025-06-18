Adana'da korkunç cinayet: Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 32 yaşındaki Halil Daş, husumetli olduğu Haşim E., Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile sokakta tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine girdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

HUSUMETLİSİ ZANNEDİP ATEŞ ETTİ

Haşim E. ile beraberindekiler, Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti.

Kapıdaki kardeşi Hüseyin Daş'ı, Halil Daş sanan şüphelilerden Haşim E., tabancayla ateş açtı.

Başından vurularak ağır yaralanan Daş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İKİ AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyup, Daş'ın yerde yattığını gören ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Daş, 15 Haziran'da hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından alınan Daş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

