Adana'da korkunç cinayet: Husumetlisi zannetti, kardeşini öldürdü
Adana'da sokakta kavga eden Halil Daş, kapıda bekleyen kardeşi Hüseyin Daş'ı husumetlisi zannedip başından vurarak öldürdü. Operasyonla yakalanan beş kişi tutuklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 32 yaşındaki Halil Daş, husumetli olduğu Haşim E., Halit O. (24), Mehmet Fatih A. (21), Osman Y. (23) ve Samet Y. (19) ile sokakta tartıştı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine girdikten sonra olay yerinden ayrıldı.
HUSUMETLİSİ ZANNEDİP ATEŞ ETTİ
Haşim E. ile beraberindekiler, Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti.
Kapıdaki kardeşi Hüseyin Daş'ı, Halil Daş sanan şüphelilerden Haşim E., tabancayla ateş açtı.
Başından vurularak ağır yaralanan Daş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İKİ AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyup, Daş'ın yerde yattığını gören ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Daş, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Daş, 15 Haziran'da hayatını kaybetti.
Yakınları tarafından alınan Daş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti.
Operasyon için harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi Haşim E.'yi, arkadaşı Mustafa D.'nin (36) Yüreğir ilçesindeki evinde, diğerlerini de adreslerine yapılan baskında yakaladı.
Mustafa D.'nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.
BEŞ TUTUKLAMA
Emniyete götürülen şüpheliler, Daş ile tartıştıklarını ancak cinayeti kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim E., Halit O., Mehmet Fatih A., Osman Y. ile Mustafa D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Samet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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