Adana’da korkunç olay: Mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu

Adana’da 21 yaşında olduğu öğrenilen Selam Ş., mezarlıkta başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, olay yerinde tabanca bulunmadı.

Adana’da korkunç olay: Mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu

Olay dün saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Selam Ş. (21) yakınları tarafından mezarlıkta tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana’da korkunç olay: Mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu - 1

Mezarlığa gelen polis ekipleri, olay yerinde delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan tabanca bulunamadı. Polis olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

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