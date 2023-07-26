Adana’da korkunç olay: Mezarlıkta başından vurulmuş halde bulundu

Olay dün saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlığı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Selam Ş. (21) yakınları tarafından mezarlıkta tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.