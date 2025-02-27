Adana'da limanda gemi yangını
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan Sako Limanı'nda meydana geldi.
Thor Monadıc isimli plastik hammadde yüklü kuru yük gemisi hangardayken bilinmeyen sebepten yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan ve denizden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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