Adana'da markete haraç kurşunu

Adana'da bir market haraç isteyen çete tarafından kurşunlandı.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, geçen kasım ayında tanımadığı bir numara, market işleten Semir Mangan'ı arayarak, ben M.L., "Merkez Camii'ne gel, ben sana ne yapacağımı biliyorum, hakkını vereceğim." dedi.

Mangan, ise M.L.'ye sakin olması gerektiğini söyleyip telefonu kapattı.

GECE SAATLERİNDE İŞ YERİNİ KURŞUNLADILAR

Mangan, birkaç defa daha B.A., A.A. ve M.L., tarafından aranıp tehdit aldı. Bunun üzerine Mangan, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu.

Ancak Mangan şikayetçi olduktan sonra kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde markete silahlı saldırı düzenledi.

Mangan karakola gidip yeniden şikayetçi oldu ancak bu sefer şüpheliler işyerinin önüne gelip yine tehditler savurdu. Saldırganlar 2 milyon lira haraç istedi.

“PARA VERMEM, ÇÜNKÜ YOK”

Saldırganlar iş yerine silahla ateş açtı. Olay yerinde iş yerinin camına 10 kurşun isabet ettiği görüldü.

Yaşadıklarını anlatan Semir Mangan, "2 milyon lira para istiyorlar. Ben para vermem, çünkü bende para yok. Konu dükkana sıkılması değil, sıksınlar, umurumda değil ama yeğenlerimin resmini atıp tehdit ettiler." ifadelerini kullandı.