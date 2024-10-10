Adana'da "mavi dil" karantinası

Adana'da İmamoğlu ilçesinde bir mahalle, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

Adana'da "mavi dil" karantinası

'da İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile kararı alındı.

Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı” denildi.

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