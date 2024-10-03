Adana’da maymun çocuğa saldırdı

Adana ’da bir çocuk maymun saldırısında yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Avrupa’dan tatile gelen bir kişi yanında maymun getirdi. Tasma takıp maymunu mahallede gezintiye çıkaran adam, daha sonra maymunu çocukların yanına götürdü.

Maymun, kendisini sevmek isteyen ve üzerinde maymun resmi olan çocuğa saldırdı.



O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çocuk ayağından hafif şekilde yaralandı.



Ailenin ise maymunun sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.