Adana’da maymun çocuğa saldırdı: Maymunun sahibine 41 bin 817 lira ceza

Merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğu maymun ısırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Koruma, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Maymunun Söğütlü Mahallesi'ndeki tutulduğu adrese giden ekipler, Hint Şebeği cinsi olduğu belirlenen hayvanı muhafaza altına aldı.



Ekipler beslenmesi ve bakılması yasak olan maymunun sahibi R.Ç'ye (16) 41 bin 817 lira ceza uyguladı.



Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.