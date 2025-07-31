Adana'da mide bulandıran görüntüler: Yüzlerce kilo paça ele geçirildi

Adana'da bir iş yerine yapılan baskında mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, ruhsatsız olduğu belirlenen bir işletmeye baskın yaptı.

Baskın sırasında kaydedilen görüntüler mide bulandırdı.

Sağlıksız koşullarda üretim yapan işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanan bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

Ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.