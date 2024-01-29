Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Adana'da Erhan G. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımada kullanılan minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'nde Temel A. idaresindeki otomobille çarpıştı.



Kazada minibüsteki 7 yolcu ile otomobil sürücüsü Temel A. ve yanındaki Seray A. yaralandı.



Araçta sıkışan Temel A. ve Seray A. kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan Seray A'nın durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Minibüs sürücüsü Erhan G, polis ekiplerince gözaltına alındı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin