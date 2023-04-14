Adana'da minibüste 10 kaçak göçmen yakalandı

Şüphe üzerine durdurulan araçta 10 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Minibüste ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, sürücü Halil F. gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Halil F. nöbetçi mahkemece tutuklandı.