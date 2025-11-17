Adana'da motosikletleri çarpışan 2 kuzen yaşamını yitirdi
17.11.2025 17:16
DHA, AA
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada kuzen olan sürücüler Eyüp Cihan Yıldız ile Mehmet Yıldız, hayatını kaybetti.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu kuzen sürücüler hayatını kaybetti.
Camili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde plakaları öğrenilemeyen Eyüp Cihan Yıldız (17) idaresindeki motosikletle kuzeni Mehmet Yıldız'ın (15) kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mehmet Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan Eyüp Cihan Yıldız'ı İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Eyüp Cihan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kuzenlerin cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Camili Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.