Adana'da motosikletli şüpheliler sokakta rastgele ateş açtı

Adana'da iki şüphelinin seyir halindeki motosikletten rastgele ateş açması üzerine yolda yürüyen Muhammet Acem ile Mehmet Özdemir’e kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Acem’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haberler - DHA 31.08.2022 - 14:50

Adana'da motosikletli şüpheliler sokakta rastgele ateş açtı

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'da motosikletle seyir halindeki 2 kişi, tabancayla rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar, sokakta yürüyen Muhammet Acem’in vücuduna, Mehmet Özdemir’in ise koluna isabet etti.

Acem ile Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Acem’in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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